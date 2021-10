Feira de São Martinho regressa a Portimão

A Feira de São Martinho regressa de 5 a 14 de novembro ao Parque de Feiras e Exposições de Portimão para a 358ª edição após um ano de interregno na sequência da pandemia, comunicou a autarquia.

Portimão volta a cumprir a tradição e festeja pela 358ª vez o São Martinho, com a realização do mais antigo evento popular que se realiza em Portimão, cuja origem remonta a 1662. O festejo outonal do concelho volta a contar com duas datas temáticas, sendo a primeira destinada a crianças e jovens, com a celebração do Dia da Juventude, a 10 de novembro, enquanto o encerramento da feira será consagrado às famílias, com o festejo do Dia das Famílias a 14 de novembro. Em ambos os casos, nas bancas e espaços aderentes os visitantes beneficiarão de preços especiais.

No primeiro dia, 5 de novembro, a Feira de São Martinho poderá ser visitada das 16:00 à 01:00. No dia 6 de novembro funcionará das 10:00 à 01:00. De 7 a 11 de novembro, o recinto abre portas das 10:00 às 24:00. Nos dias 12 e 13 de novembro, a feira receberá visitantes das 10:00 à 01:00. No último dia do evento, 14 de novembro, a feira abrirá das 10:00 às 24:00.

Em termos de acessos ao espaço, durante os períodos em que a feira está aberta ao público encontra-se transitável a entrada sul do Parque de Feiras e Exposições, através da zona ribeirinha de Portimão, junto à ponte ferroviária, numa área onde existem diversos espaços de estacionamento, e a já habitual entrada norte, para os visitantes que entram pelo Largo Gil Eanes ou pelas Cardosas. Outra forma de chegar à Feira de São Martinho será pela rede de transportes urbanos “Vai e Vem”, que tem paragens nas Cardosas, no Parque de Feiras e Exposições e no Largo do Dique, podendo os horários e demais informações ser consultados em www.vaivem.pt.

Em virtude dos trabalhos de montagem e desmontagem do certame, e para segurança de expositores e visitantes, informam-se os munícipes que habitualmente se deslocam a pé ou de bicicleta pelo Parque de Feiras e Exposições de Portimão, para ligação à zona ribeirinha da cidade, que a passagem estará interdita de 29 de outubro a 18 de novembro, estando autorizado o acesso pedonal no período em que decorrerá

a feira, condicionado ao horário de funcionamento da mesma. De referir ainda que em novembro não haverá lugar ao mercado mensal, que regressará a 6 de dezembro, nem à Feira de Velharias, que estará de volta nos dias 5 e 19 do mesmo mês.

