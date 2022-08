Feira de Stocks regressa à baixa de Tavira

A Associação Baixa de Tavira, com o apoio do município, vai realizar de 31 de agosto a 04 de setembro a 12.ª edição da Feira de Stocks, na Rua do Cais, entre as 19:00 e as 23:30.

A iniciativa, após dois anos de interregno, visa a promoção da economia local, concentrando num único espaço artigos de qualidade a baixos preços das mais diversas áreas, como vestuário e acessórios, artesanato, entre outras.

A Praça da República, a partir das 22:00, servirá de palco para espetáculos variados: 31 de agosto (Manuel Oliveira com Marco Rodrigues), 01 de setembro (Dia das Bandas Filarmónicas – Banda Musical de Tavira), 02 de setembro (Plasticine), 03 de setembro (Criatura) e 04 de setembro (Rancho Folclórico de Tavira).

O evento é cofinanciado pelo Programa Operacional do Algarve – CRESC Algarve 2020, no âmbito do Portugal 2020, apoiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.