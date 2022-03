Feira do Folar regressa a São Marcos da Serra

A Feira do Folar está de volta a São Marcos da Serra com a sua 24.ª edição entre os dias 15 e 17 de abril, anunciou a Câmara Municipal de Silves.

Este evento reúne vários produtores tradicionais com uma enorme variedade de produtos típicos desde doces, licores ou medronho.

A iniciativa tem como objetivo promover o interior do concelho e a sua cultura popular, além das gentes locais, as suas tradições, a gastronomia e o artesanato.

O programa da Feira do Folar inclui concertos, celebrações religiosas, grupos corais, ranchos folclóricos, bailes, jogos tradicionais, a exposição “Vamos ser Geoparque Algarvensis” e animação de rua.

A exposição “Vamos ser Geoparque Algarvensis” estará patente no Pólo de Educação ao Longo da Vida de São Marcos da Serra.

São Marcos da Serra é uma freguesia do concelho de Silves que é conhecida pelas suas características serranas e pelo fabrico do pão e do folar, considerado como o bolo da Páscoa feito com canela, erva-doce, ovos e massa levedada com fermento de padeiro.

Esta iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Silves, com o apoio da Junta de Freguesia local, da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de São Bartolomeu de Messines e São Marcos da Serra e da Região de Turismo do Algarve.