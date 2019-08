Feira do Livro anima verão em Lagos

A Feira do Livro está de regresso à Praça do Infante, na cidade de Lagos, com foco no centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen. O evento arrancou na semana passada e vai prolongar-se até 15 de agosto, entre as 19h00 e as 24h00, na praça mais icónica de Lagos, com centenas de livros e uma programação diversificada que apela a todos os públicos.

Organizado pela Câmara de Lagos e pela biblioteca municipal Júlio Dantas, esta edição da Feira do Livro tem como tema central o centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen, autora com uma forte ligação à cidade. Assim, esta quinta-feira, dia 8, Elsa Ligeiro, em nome da Alma Azul, fará uma apresentação da autora através da sua biografia. Os mais pequenos também terão direito a uma Oficina do Conto (dia 9) baseadas nas obras de Sophia.

A programação da Feira do Livro terá ainda um foco nas crianças, oferendo uma programação cultural interativa em ambiente de leitura. Joana Espiñal terá, durante vários dias, uma Hora do Conto. Clara Cunha, conceituada autora de livros infantis, onde se inclui o “Cuquedo”, terá um encontro com os mais pequenos, no dia 13. Analita Alves dos Santos irá fechar a programação infantil, no dia 14, com a apresentação do livro de aventuras “A Irmandade da Rocha”.

A oferta de atividades inclui ainda a apresentação do livro “O Cante Alentejano no Cancioneiro do Padre Marvão”, de Clara Santana Rita (dia 10), enquanto no dia 15, último dia da feira, José António de Jesus Martins fará uma apresentação e sessão de autógrafos do livro “Dom Rodrigo, o mais famoso doce do Algarve”.