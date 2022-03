Feira dos Enchidos de Monchique 2022 acontece nas redes sociais

Este ano, a Feira dos Enchidos de Monchique vai-se realizar exclusivamente online, adiantou a autarquia.

PUB

“Embora a situação pandémica esteja controlável e a tendência seja o regresso à normalidade, entendeu o executivo municipal que a feira ainda não se iria realizar fisicamente pela necessidade da sua preparação prévia”, pode ler-se no comunicado enviado pela autarquia.

No entanto, para não deixar de assinalar esta data e em busca da tradição, a Feira dos Enchidos vai ser celebrada de “uma forma muito especial”, adianta a Câmara.

Durante o próximo dia 05 de março, sábado, a partir das 10:00, a Feira decorrerá online e em exclusivo nas redes sociais (Facebook, Youtube e Instagram) do município e das freguesias do concelho, com diretos às 10:00, 12:00, 13:30, 15:30 e 18:00.

Para além dos enchidos, gastronomia, artesanato, doçaria, medronho, pão e mel, outros produtos regionais terão lugar de destaque, gerando assim uma iniciativa que “irá enaltecer os produtores e todo o tecido económico, social e cultural do concelho”.