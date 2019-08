Feiras e festas por toda a região no mês mais agitado do ano

O mês de agosto volta a ser o mais agitado do ano, com a realização de alguns dos eventos preferidos dos residentes e turistas. O destaque vai para o Festival do Marisco, em Olhão, o Festival da Sardinha, em Portimão, e a Noite Branca, em Loulé, mas há muitas mais propostas, desde a cultura ao desporto

O Algarve recebe o mês de agosto com muita animação, música, espetáculos e a melhor gastronomia e sabores do mar entre as centenas de eventos que compõem a agenda mensal editada pela Região de Turismo do Algarve (RTA). O Guia Algarve de agosto destaca o Festival do Marisco, em Olhão, o Festival da Sardinha, em Portimão, e a Noite Branca, em Loulé.

A sardinha assada é a rainha na cidade portimonense, com o evento dedicado a esta iguaria, que se faz acompanhar tradicionalmente pelo pão, batatas e a salada algarvia. O festival arrancou ontem, 7 de agosto, e prolonga-se até dia ao próximo dia 11, levando ainda à margem do rio Arade muito artesanato, animação e os concertos de Amor Electro, Bárbara Bandeira, Marco Rodrigues, C4 Pedro e Expensive Soul.

Já em Olhão, os sabores são do marisco no histórico festival que acontece anualmente no Jardim do Pescador Olhanense, com vista para a ria Formosa. Entre os dias 9 e 14, podem ser apreciados camarões, amêijoas, ostras, sapateiras, lagostas, entre tantos outros tesouros da ria, confecionados em diferentes pratos.

Durante seis dias, são também diversos os momentos musicais proporcionados por Matias Damásio, Áurea, HMB, a banda tributo aos Queen “Killer Queen”, Paula Fernandes, Ludmilla e os Resistência…

Leia a notícia completa na edição em papel.