Festa de Quarteira homenageia a padroeira de Portugal

A cidade de Quarteira volta a homenagear Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal, naquela que é uma das mais emblemáticas festas religiosas da região algarvia e que decorrerá nos dias 7 e 8 de dezembro naquela cidade do concelho de Loulé.

As celebrações começam a partir das 21h00 do dia 7, sexta-feira, quando a procissão de velas com a imagem da padroeira sair em direção à Igreja de S. Pedro do Mar.

Na manhã do dia 8, a cidade vai acordar às 9h00 com uma alvorada. Pelas 14h00, é celebrada uma eucaristia na Igreja de S. Pedro do Mar.

A partir das 15h00, tem início o ponto alto das festividades – à procissão solene com a imagem de Nossa Senhora da Conceição em direção ao mar (Porto de Abrigo) segue-se a saudação à padroeira. Depois, num momento singular em termos etnográficos e da tradição desta antiga vila piscatória, hoje cidade, haverá a bênção do mar e das embarcações engalanadas que acompanham a procissão religiosa por mar. No final há o regresso à Igreja de Nossa Senhora da Conceição, enquanto que a imagem pequena do porto de abrigo regressa à sua capelinha.

As celebrações prolongam-se até às 23h00, no largo em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição, num espaço com gastronomia diversa, animação musical com José Manuel Pasadinhas e Rita Melo, venda de ramos e leilão de ofertas e variedades.

Refira-se que a Festa em Honra de Nossa Senhora da Conceição tem raízes culturais profundas (a imagem foi encontrada nas redes pelos pescadores há mais de 200 anos), na comunidade piscatória e em todos os quarteirenses.

Para além das novenas e de outras celebrações religiosas, destaca-se a Bênção do Mar que desde o ano de 2000 é efetuada no novo Porto de Pesca de Quarteira onde foi erigida uma pequena capela para acolher a padroeira.