Festa do Cinema Italiano chega à cidade pela primeira vez 

A Festa do Cinema Italiano estreia-se em Lagos de 25 a 28 de maio, em parceria e com o apoio da Câmara Municipal. Além das novidades e antestreias deste ano, a Festa leva à cidade conversas e sessões infantis na sua Biblioteca Municipal.

O programa começa na quarta-feira, dia 25 de maio, com o filme L’arminuta, de Giuseppe Bonito. No dia seguinte, será exibido o filme Uma Livraria em Paris de Sergio Castellitto. Na sexta-feira, dia 27, é a vez da exibição de E noi come stronzi rimanemmo a guardare, de Pif. No dia 28, sábado, inicia a sessão infantil O Pequeno Mundo de Leo, de Giulio Gianini. À tarde, o clássico Mamma Roma, de Pier Paolo Pasolini. Seguidamente, haverá um encontro com leituras em torno da obra do autor, realizador e intelectual Pier Paolo Pasolini. Encerra-se esta edição em Lagos com a comédia italiana Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, de Riccardo Milani.

A Festa do Cinema Italiano é organizada pela Associação Il Sorpasso com o apoio da Câmara Municipal de Lagos e da Biblioteca Municipal de Lagos. Todos os filmes serão legendados em português.

Dada a lotação do espaço, para fazer parte da celebração do cinema italiano poderá efetuar a sua inscrição através do e-mail [email protected] ou do telefone 282 767 816.

Todas as novidades e informações sobre a programação do festival poderão ser acompanhadas no site ou na página de Facebook da Festa do Cinema Italiano.