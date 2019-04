Festas do Basquetebol Juvenil estão de volta a Albufeira

Está a chegar um dos momentos mais aguardados do calendário desportivo de Albufeira. As Festas do Basquetebol Juvenil vão animar o concelho de 11 a 16 de abril, com mais de um milhar de atletas provenientes de todo o país.

No âmbito desta 13ª edição são esperados cerca de 1200 representantes das várias seleções regionais dos escalões de sub-14 e sub-16 masculinos e femininos, que irão estar em competição, durante cinco dias, em seis pavilhões desportivos da cidade.

A sessão de boas vindas vai realizar-se no dia 11 abril, a partir das 18h00, com concentração no Largo do Município, em frente ao edifício da Câmara Municipal. Jogadores, treinadores, dirigentes, árbitros e familiares irão desfilar até ao Pau da Bandeira, passando pela Praça dos Pescadores, Cais Herculano em direção ao Largo Eng.º Duarte Pacheco, onde começará a verdadeira festa.

Os jogos, de entrada livre (limitada à lotação dos pavilhões), decorrem entre os dias 12 e 16 de abril, no pavilhão municipal de Albufeira, pavilhão desportivo da EBSA, pavilhão da ESA, pavilhão Francisco Neves, pavilhão da EB 2,3 Francisco Cabrita e pavilhão de Olhos de Água.

As finais estão marcadas para a manhã do dia 16 de abril, no pavilhão desportivo da escola básica e secundária, no pavilhão Francisco Neves e no pavilhão desportivo de Albufeira, onde decorrerá também a cerimónia de encerramento e a entrega de prémios, pelas 12h00.

Pelo quarto ano consecutivo, o programa da Festa do Basquetebol inclui os jogos “all-star”. No sábado, pelas 16h00, o pavilhão desportivo de Albufeira acolhe alguns dos mais conceituados jogadores nacionais da modalidade, que irão demonstrar o seu talento e conviver com os jovens participantes na festa. O jogo “all-star” masculino será transmitido em direto pela RTP2.

No domingo, dia 14, pelas 14h40, as estrelas do basquetebol nacional vão defrontar algumas das figuras públicas conhecidas de todos nós. Marta Atalaia, Diogo Beja, António Raminhos, DJ Kamala, Luís Filipe Borges, Cifrão, Diogo Reis, Joana Alvarenga, Pedro Rodil e Vasco Correia irão demonstrar os seus dotes numa partida que terá lugar no pavilhão desportivo de Albufeira.