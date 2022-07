Festival de Comédia de Portimão regressa em agosto

Depois do sucesso do ano passado, o Grande Auditório do Teatro Municipal de Portimão (TEMPO) volta a ser palco do Humor.PTM – Festival de Comédia de Portimão, cuja segunda edição decorrerá de 12 a 27 de agosto.

Esta edição terá as participações de João Baião, Maurício Meirelles, Miro Vemba, Guilherme Fonseca, Ana Garcia Martins, David Cristina, Mónica Vale de Gato, Alexandre Santos e João Dantas.

Guilherme Fonseca vai passar por Portimão

Com sessões marcadas às sextas-feiras e sábados, sempre às 22:00, o cartaz do Festival foi pensado para abranger todos os gostos. O primeiro dia, 12 de agosto, será marcado pelas atuações de Maurício Meirelles, Guilherme Fonseca e Miro Vemba, ao preço de 20 euros por bilhete.

No dia seguinte, 13 de agosto, Mónica Vale de Gato abrilhantará o espetáculo “Demasiado”, cujos ingressos custam 12 euros.

“Pijaminha de Cenas” é o mote do espetáculo agendado para 19 de agosto, ao preço de 18 euros por bilhete, que juntará Ana Garcia Martins, autora do blog “A Pipoca Mais Doce”, e David Cristina, humorista nascido e crescido em Portimão.

A 20 de agosto será a vez de subirem ao palco Alexandre Santos, João Dantas e ainda um convidado surpresa. Os ingressos para espetáculo custam 16 euros.

Por fim, os espetáculos de 26 e 27 de agosto, ao preço de 20 euros, estarão a cargo de João Baião, que levará ao TEMPO os “Monólogos da Vacina”.

Os bilhetes para cada uma das sessões estão à venda online em tempo.bol.pt, na bilheteira do TEMPO, aberta de terça-feira a sábado entre as 13:00 e as 18:00 e nas noites do espetáculo até ao seu início, e ainda nos locais habituais aderentes da BOL, nomeadamente FNAC, Worten, CTT, Pousadas da Juventude, El Corte Inglês, Lojas Note! e Rede Serveasy.