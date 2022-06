Festival de Folclore Infantil regressa a Faro

Cerca de 250 crianças vão participar, esta sexta-feira, dia 17, no 27.º Festival de Folclore Infantil de Faro, evento que apresenta o trabalho do projeto pedagógico de folclore infantil desenvolvido durante o ano letivo.

A iniciativa vai decorrer no Jardim Manuel Bivar, na baixa da cidade algarvia, a partir das 20:00, com entrada livre, com a participação das crianças pertencentes aos vários grupos folclóricos infantis do concelho de Faro.

O festival, suspenso durante dois anos devido à pandemia da covid-19, “marca o encerramento das atividades e apresenta os frutos do trabalho desenvolvido no âmbito do Projeto Pedagógico de Folclore Infantil que decorre ao longo do ano letivo”, indicou a Câmara Municipal de Faro, em comunicado.