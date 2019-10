Festival de Órgão em Portimão e Faro

Portimão receberá no dia 1 de novembro, o Festival do Órgão, a abertura será na Igreja Matriz de Portimão, com o organista Gyula Szilágyi e a participação do Coral Adágio dirigido pelo maestro António Alves. Já no dia 2 de novembro, será na Igreja da Sé, com um concerto a solo do músico húngaro-holandês Gyula Szilágyi. Os concertos realizam-se às 21h30 e são gratuitos.

No festival do órgão existiram para além dos concertos a solo, haverá também a obra para coro e órgão Magnificat do compositor português João Rodrigues Esteves (ca.1700-ca.1755), que alterna entre vozes solistas virtuosas e o tutti.

O músico Gyula Szilágyi estudou no Conservatório em Amsterdão, com Jacques van Oortmerssen e Hans van Nieuwkoop (órgão), Jan Marisse Huizing (piano) e Paul van Nevel (Música Antiga). Efectuou inúmeros concertos em muitos órgãos históricos da Península Ibérica e participou em projetos de restauro de órgãos históricos em Jaén, Cádis e Sevilha. Obteve o Doutoramento em performance em órgão na Universidade de Música Liszt Ferenc, em Budapeste. É professor associado de órgão e de órgão litúrgico na Faculdade de Música da Universidade de Debrecen.

O Grupo Coral Adágio nasceu em Portimão em 1989. Inclui no repertório peças da Renascença à atualidade, da polifonia sacra aos espirituais negros, passando pela música popular, portuguesa e de outros países. Atuaram em variados canais de televisão e rádios. Gravaram em 2008 o seu primeiro CD exclusivo, (L)atitudeS. Obtiveram a Medalha de Mérito Municipal, grau Bronze (2002) e grau Prata (2008). Tem como diretor artístico o maestro António Alves Alferes Pereira.

Este evento é organizado pela Associação Cultural Música XXI, tem o apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve, dos Municípios de Faro, Loulé, Portimão e Tavira, o apoio da Região de Turismo do Algarve e de diversos órgãos de comunicação. De igual modo conta com a parceria da Ordem do Carmo de Faro, do Cabido da Sé de Faro, das Paróquias de Portimão, Boliqueime e Tavira e da Misericórdia de Tavira.

Veja a agenda neste link: https://www.facebook.com/festivalorgaoalgarve/