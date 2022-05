Figo da Índia foi um dos destaques da Terra de Maio no Azinhal

O Figo da Índia da Herdade da Malhada foi um dos destaques da feira Terra de Maio, que decorreu no passado fim de semana no Azinhal, no concelho de Castro Marim, anunciou a associação Odiana.

A apresentação aconteceu no dia 28 de maio, no espaço de conferências e demonstrações do certame, com a participação da diretora da Odiana, Catarina Cavaco, e o produtor Nelson Ventura.

O produtor aderente ao projeto Interptyme da Odiana, desmistificou o Figo da Índia, um cato que pode ser consumido desde o fruto, polpa, a seco, em sumo, a palma rica em nutrientes ou a flor desidratada que pode ser utilizada em infusões.

No mesmo local estavam ainda presentes outras empresas beneficiárias o Interpyme como o sal, flor de sal, amêndoa, figo fresco e seco, manteigas, barras energéticas, queijo fresco de cabra, presunto, enchidos, doçaria tradicional, compostas, mel e citrinos.