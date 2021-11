Filipe da Palma expõe fotografias das platibandas algarvias na CCDR

Esta exposição de Filipe da Palma é o resultado de um levantamento fotográfico feito sobre a arquitetura popular do Algarve, uma vez que as platibandas “são uma referência marcante dos edifícios” algarvios e “um elemento de grande valor patrimonial, com uma importância notável na imagem dos aglomerados urbanos e dos núcleos rurais”, segundo o comunicado.

“As platibandas constituem uma expressão muito especial da afirmação da cultura construtiva regional, tanto na arquitetura popular, como na erudita”, acrescenta.

No mesmo dia e no mesmo local será ainda apresentado o livro “Platibandas do Algarve”, com textos de Miguel Romão Costa, José Eduardo Horta Correia, Alexandre Tojal e Pedro Prista e prefácio escrito por Guilherme de Oliveira Martins.

A exposição de Filipe da Palma tem entrada gratuita e pode ser visitada nos dias úteis entre as 10:00 e as 17:00 até 22 de dezembro.

