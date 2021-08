Folkfaro regressa com grupos de dança de três países

O festival Folkfaro, que costumava animar Faro durante 9 dias, regressa este ano à capital algarvia com um espetáculo único, no Largo da Sé, a 28 de agosto com a participação de grupos de dança de três países, anunciou a organização.

O Grupo Folclórico de Faro, anfitrião e organizador, participa neste evento ao lado dos grupos do Instituto Raíces del Perú e Ballet Jammu, do Senegal.

O evento vai começar pelas 22:00, com o hino do festival “Unidos por um Laço”, composto por Luís Mascarenhas e Sandra Cristo, com transmissão em direto para a internet através da Mais Algarve.

Este hino terá coreografias do Clube de Danças João de Deus, que colabora com o Folkfaro desde 2003.

A gala deste ano conta com o apoio da Câmara Municipal de Faro e da Direção de Cultura do Algarve, com regras de segurança em vigor para espetáculos, relativamente à pandemia de covid-19.

PUB