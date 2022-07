Fornalha (com três habitantes) prepara-se para enchente na festa

O sítio da Fornalha, em Salir, vai receber a quinta edição da sua festa anual no dia 9 de julho com folclore, gastronomia e acordeão, que vão animar os três únicos habitantes do local e os seus visitantes, anunciou a organização.

Esta localidade situa-se no interior do concelho de Loulé, na Serra do Caldeirão, com apenas três habitantes durante todo o ano, até à festa, considerado como um momento de convívio e que serve para rever familiares e amigos.

“Esperamos que este ano a animação volte com muita gente à Fornalha, tal como nos outros anos, é que nem o facto da estrada ser de terra batida tem sido motivo de “desculpa” para as pessoas virem à Fornalha, os cerros aqui à volta ficam cheios de carros por aí espalhados, num sitio destes aqui no fundo da Serra do Caldeirão ficamos todos os anos surpreendidos como é que chega aqui tanta gente. Estamos assim preparados para mais uma grande edição da Festa da Fornalha”, refere David Nicolau, da organização.

Caracóis, porco preto grelhado, comida do tacho ou açorda serrana serão alguns dos pratos servidos na festa, acompanhados por um grupo de amigos acordeonistas ao despique, danças e cantares do Grupo Etnográfico da Serra do Caldeirão – Cortelha e “Balho” com Válter Cabrita.

Com entrada livre, este evento dá ainda a possibilidade aos seus visitantes de acamparem no local. A festa tem o apoio da Câmara Municipal de Loulé, da Junta de Freguesia de Salir, da Junta de Freguesia do Ameixial e da rádio Gilão.