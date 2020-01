Francisco Amaral, presidente da CM de Castro Marim: “Quiseram eliminar-me!”

Aos 64 anos, Francisco Amaral é um homem agastado, que dificilmente perdoará aos seus adversários políticos. Não por o serem de facto, mas porque, nas suas palavras, tiveram um comportamento psicopático durante uns longos dois anos em que lhe boicotaram a ação. Comportamento que passou por cartas anónimas, perfis falsos, boicotes vários que levaram à paralisação do município. Em última instância, analisa, quiseram eliminá-lo fisicamente. Não conseguiram, Amaral garante que está ali para as curvas. Por exemplo, para as que constituem a ciclovia, um dos vários projetos que agora – com o problema político resolvido – ficaram com pernas para andar.

JA – Imagino que não está arrependido de ter provocado a queda do Executivo e levado a um processo de eleições extraordinárias…

FA – Foi uma coisa rara no País, só tinha acontecido em São João da Madeira e em Lisboa. Portanto foi a terceira vez. Isto surpreendeu muita gente. Mas a situação estava insustentável. Foi uma oposição maioritária que se coligou só para me boicotar, para não me deixar fazer nada. O objetivo era que não fizéssemos nada, além de massacrar, não só o presidente mas também os funcionários da câmara. As reuniões de câmara passaram a semanais- no resto do País são quinzenais – e demoravam 4, 5, 6 horas. Era um massacre autêntico!

JA – E houve boicotes a projetos?

FA – Projetos que à partida eram financiados…

JA – Eram pacíficos, como a área envolvente à Casa do Sal?

FA – Exatamente! O objetivo era boicotar, paralisar, atrasar. Era que não fizéssemos nada. Tudo se inventava para que não se aprovassem e se licenciassem as obras. Claro que saiu o tiro pela culatra à oposição. Porque as reuniões de câmara são transmitidas através do Youtube, com centenas de visualizações, e o povo apercebeu-se deste filme de terror.

JA – Era uma espécie de coligação negativa, entre o CM1 e o PS?

FA – O CM1 não existe, existe o Dr. Estevens, que tem duas ou três pessoas de volta dele e não mais do que isso.

JA – Mas esse boicote, em sua opinião, não continua na Assembleia Municipal, onde o PSD está em minoria?

FA – Nós jogámos a toalha ao chão, pedimos a demissão em conjunto e houve eleições e o povo de Castro Marim, conhecedor do que se estava a passar, atribuiu-nos a maior vitória de sempre. O PS teve a pior derrota de sempre e agora estamos confortáveis na câmara, as reuniões de câmara são pacíficas, demoram pouco tempo e estamos a trabalhar bem. Estamos agora a lançar as obras que devíamos ter lançado há dois anos. Claro que mais caras, porque os preços aumentaram. Mas estamos a tentar ainda aproveitar os fundos comunitários. Quando cheguei, há seis anos, era a câmara do Algarve que menos funcionários tinha, entretanto houve os quatro anos da crise, em que as câmaras foram impossibilitadas de contratar funcionários novos. Eu costumo dizer: houve quatro anos de crise e dois anos de loucura. E a câmara está a funcionar agora, desde julho!

JA – Mas voltando à Assembleia Municipal: está em minoria!

FA – Sim, o PS tem sete eleitos, a CM1 tem três e nós temos 9. Mas a Assembleia não se tem portado muito mal. Nos últimos anos a coisas foi difícil, aprovaram o IMI mínimo e retiraram à câmara receita na ordem de 1,5 milhões de euros. Mas depois deste resultado eleitoral, essa mensagem de governabilidade também passou pela Assembleia Municipal. E agora aprovámos o nosso orçamento. Há mais juízo, mais complacência.

JA – E esse juízo é extensivo aos dois grupos parlamentares da oposição?

FA – Este ano foi. Houve bom senso, fruto deste resultado eleitoral esmagador e que revela o que o povo pensa destas forças políticas. O PSD teve quase o dobro dos votos do PS, o que era impensável.

JA – O que era o CM1? Era um culto da personalidade do Dr. Estevens?

FA – Exatamente! Quando eu cheguei aqui, a convite do Dr. Estevens, apercebi-me que ele queria continuar a mandar aqui. Aliás, ele era o líder do PSD de Castro Marim e numa célebre reunião da assembleia geral de militantes do PSD conseguiu, por unanimidade, que me fosse retirada a confiança política. Por unanimidade, para aí 30 ou 40 militantes! Portanto, veja a capacidade de convencimento que este senhor tem.

JA – Da sua perspetiva, ele aprendeu a lição?

FA – Não quero ofender ninguém, mas há psicopatas no futebol, na política, nas empresas. E os psicopatas têm uma caraterística: nunca desistem. Eu não estou a dizer que o Dr. Estevens é um psicopata. Mas há alguns laivos, indícios, de que a coisa não funciona muito bem. O CM1 não existe. É o Dr. Estevens e o Dr. Estevens é o CM1.

João Prudêncio

(Pode ver a entrevista completa na edição em papel de 02/01/2020)