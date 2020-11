Funcionários dos lares de Loulé testam negativo

Todos os funcionários e colaboradores dos lares de idosos do concelho de Loulé que foram testados à covid-19 no último mês obtiveram resultados negativos, anunciou a autarquia.

“Estes resultados são, para já, uma excelente notícia e deixam-nos a todos bem mais descansados até porque os lares de idosos têm sido desde o início da pandemia o nosso principal foco de preocupação. É nestes estabelecimentos que se encontram as pessoas mais vulneráveis e que queremos proteger, numa altura em que a situação está a agravar-se e em que temos de evitar, a todo o custo, que se repitam situações como a que aconteceu no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, no passado mês de abril”, considera o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.

Até ao momento foram feitos 80 testes e prevê-se que a totalidade dos 306 funcionários de 11 instituições sejam testados durante esta iniciativa, que vai decorrer durante os próximos três meses.

Os funcionários serão testados semanalmente para garantir “uma amostra mensal da realidade epidemiológica em cada lar de idosos”, segundo o comunicado.

Os testes são feitos no drive-thru do Parque das Cidades e realizados pelo Algarve Biomedical Center (ABC). A Câmara Municipal de Loulé atribuiu um subsídio de 38 mil euros a instituições do concelho para realizarem estes testes de diagnóstico, que também foram feitos através do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social noutros lares.