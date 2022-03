Fundação AIP distingue presidente da Associação Empresarial do Algarve

A Fundação AIP, entidade promotora da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), atribuiu a distinção de “Presidente Honorário da BTL” a Vítor Neto, empresário algarvio e presidente da Associação Empresarial do Algarve (NERA), pelo seu contributo ao longo dos últimos anos como presidente do Conselho Estratégico daquele evento.

A distinção foi atribuída no âmbito da BTL, que decorreu em Lisboa entre os dias 16 e 20 de março.

“A BTL irá assim continuar a contar com o reconhecido conhecimento do Dr. Vítor Neto sobre o setor do Turismo, da sua capacidade de analisar problemas e também de apresentar soluções, bem como do seu contributo para a criação de uma visão de futuro para o sector do turismo nacional”, proferiu Jorge Rocha de Matos, presidente do Conselho de Administração da Fundação AIP.

Vítor Neto acumulou, ao longo dos anos, cargos de empresário, gestor e líder associativo. Hoje, está à frente da Associação Empresarial do Algarve e mantém-se na vice‐presidência da AIP‐CCI. Foi também membro da direção da CIP‐CEP, enquanto Secretario de Estado do Turismo (1997 e 2002). É autor de diversos estudos e publicações sobre o turismo que lhe conferem um lugar entre “os maiores especialistas portugueses” sobre o tema, para a Fundação AIP.