Futebol: Armacenenses recebe V. Setúbal para a Taça

O Armacenenses, do Campeonato de Portugal, vai receber o Vitória de Setúbal, da Primeira Liga, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira.

Quanto às restantes equipas algarvias, o Portimonense (Primeira Liga) jogará no terreno do Cova da Piedade (Segunda Liga) e o Farense recebe o Arouca, num jogo que colocará frente a frente dos emblemas da Segunda Liga.

O Louletano, do Campeonato de Portugal, jogará no reduto do Águeda, equipa do mesmo escalão, enquanto o Silves, do Distrital, recebe o Chaves Satélite, do Campeonato de Portugal.

Em relação aos “três grandes”, o Benfica desloca-se ao terreno do Sertanense (Campeonato de Portugal), o FC Porto joga no reduto do Vila Real (Distrital) e o Sporting defronta, também fora, o Loures (Campeonato de Portugal).

Os jogos estão agendados para o próximo dia 21 de outubro.

Sorteio completo (3.ª eliminatória):

Sertanense (CP) – Benfica (L)

Vila Real (D) – FC Porto (L)

Moura (CP) – Marítimo (L)

Valenciano (D) – Vitória de Guimarães (L)

Loures (CP) – Sporting (L)

Fátima (CP) – Boavista (L)

Armacenenses (CP) – Vitória de Setúbal (L)

União Torreense (CP) – Rio Ave (L)

São Martinho (CP) – Moreirense (L)

Lusitano Vildemoinhos (CP) – Nacional (L)

Cova da Piedade (L2) – Portimonense (L)

Mirandela (CP) – Feirense (L)

Amora (CP) – Belenenses (L)

Felgueiras 1932 (CP) – SC Braga (L)

Maria da Fonte (CP) – Santa Clara (L)

Estoril (L2) – Tondela (L)

Juventude Pedras Salgadas (CP) – Chaves (L)

Sacavenense (CP) – Aves (L)

Vale Formoso (D) – Coimbrões (CP)

Casa Pia (CP) – Angrense (CP)

Silves (D) – Chaves Satélite (CP)

Os Limianos (CP) – Covilhã (L2)

Farense (L2) – Arouca (L2)

Montalegre (CP) – Oriental (CP)

Fafe (CP) – Penafiel (L2)

Paços Ferreira (L2) – Gafanha (CP)

União da Madeira (CP) – União Sport Clube (D)

Sp. Espinho (CP) – Académico (L2)

Santa Iria (CP) – Praiense (CP)

Águeda (CP) – Louletano (CP)

Vilafranquense (CP) – Anadia (CP)

Leixões (L2) – Amarante (CP)

