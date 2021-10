Futevólei: CD Póvoa sagraram-se campeões nacionais em Albufeira

Miguel Pinheiro e Filipe Santos, que representam o CD Póvoa, sagraram-se campeões nacionais de futevólei no passado fim-de-semana, na Praia dos Pescadores em Albufeira, anunciou a autarquia.

A competição de futevólei decorreu nos dias 2 e 3 de outubro, com a participação de 16 equipas que representaram nove clubes portugueses, incluindo da Região Autónoma da Madeira e a grande vencedora, CD Póvoa.

O jogo da grande final da 16.ª edição foi disputado pelos atletas com mais títulos nacionais e europeus de futevólei, Miguel Pinheiro e Filipe Santos, contra Nelson Pereira e Beto Correia.

Com um set “muito renhido, com o marcador a parar a sua marcha nos 18×14”, a dupla de Miguel e Filipe ganham vantagem no segundo set e fecham o jogo em 18×11.

Esta equipa foi campeã europeia no ano de 2019 e já conquistou outros títulos nacionais.

