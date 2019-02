Fuzileiros do Algarve celebram aniversário em Olhão

A Delegação de Fuzileiros do Algarve (DFZA) vai realizar o seu VIII aniversário, no dia 2 de março, pela primeira vez em Olhão. Trata-se de um evento nacional de camaradagem que junta desde almirantes, comandantes, oficiais, sargentos e praças. “Todos marinheiros que privam e trocam histórias e memórias dos valores humanos e marítimos entre as várias gerações que passaram pela casa mãe da marinha de guerra portuguesa”, salienta a organização, frisando que as entidades e convidados serão recebidos nas instalações da capitania do Porto de Olhão, a partir das 10h00.

O aniversário inclui uma visita pela zona histórica de Olhão, uma visita ao museu municipal, uma deslocação ao restaurante Mistura Sertaneja (Quelfes-Olhão), uma homenagem aos mortos em combate e um espetáculo com o Rancho Folclórico da Ria Formosa – Quelfes.

A DFZA foi criada em 2011 e representa a Associação de Fuzileiros (1979) no Algarve, com mais de 150 elementos.