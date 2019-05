Gala CNID homenageia jornalistas desportivos em Portimão

O auditório do Museu de Portimão vai ser palco da Gala CNID, agendada para as 15h00 do dia 27 de maio, no âmbito da Cidade Europeia do Desporto, e que juntará algumas dezenas de profissionais da comunicação social.

Na ocasião vão ser entregues 34 prémios atribuídos pelo CNID – Associação dos Jornalista de Desporto, distinguindo jornalistas, equipas, atletas, técnicos, dirigentes, federações e outras entidades, numa prática iniciada em 1971.

O jornalismo desportivo algarvio merecerá uma homenagem especial, com a entrega de placa alusiva aos profissionais Armando Alves, Edite Esteves, João José Pedro, João Manjua Leal, Hélio Nascimento, Luís Livramento e Neto Gomes, enquanto Francisco Zambujal, antigo professor no Liceu de Faro, vai ser recordado através da exposição de 42 divertidos trabalhos de temática desportiva, publicados no jornal “A Bola” ao longo de 27 anos. Na mostra estarão patentes a primeira e a última das mais de 600 obras que assinou.

Também faz parte da programação a entrega dos prémios relativos ao concurso “Desporto com Ética”, dirigido à imprensa regional, sendo de destacar o segundo lugar obtido pelo jovem algarvio João Chambino (jornal “Barlavento”).

A Gala CNID 2019 tem o apoio da Câmara Municipal de Portimão, do Plano Nacional de Ética no Desporto/Instituto Português do Desporto e Juventude e da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto.