General Lino Dias Miguel, um distinto castromarinense e um militar de excepção

No passado dia 2 de Abril faleceu o General Lino Dias Miguel, um cidadão exemplar e de grande rectidão, cuja probidade moral está bem patente nos cargos e funções que desempenhou ao longo da sua vida, com elevada distinção ao serviço de Portugal.



É sobre este insigne castromarinense, com quem tive o privilégio de privar de perto durante quase uma década, que me proponho escrever. Dos vários ensinamentos que me transmitiu retenho este: “um militar só tem um patrão e esse patrão é a pátria. É pela pátria que jura dar a própria vida”.



Lino Dias Miguel nasceu em Almada D’Ouro, na freguesia de Azinhal, a 28 de Setembro de 1936. Cedo sentiu o peso da responsabilidade. Fez a instrução primária em Odeleite, onde caminhava diariamente cinco quilómetros a pé para frequentar a escola, tendo prosseguido os estudos no liceu Camões, em Lisboa. Em 1955 alistou-se como voluntário nas fileiras do exército, onde em 1958 realizou o curso de aeronáutica com alta classificação, facto que lhe garantiu a promoção a Alferes Piloto Aviador e, posteriormente, a Tenente Piloto Aviador. Já então considerava que o voo lhe dava uma noção de liberdade e de independência da terra.



Em 1963, foi promovido a Capitão Piloto Aviador e anos mais tarde, após ter frequentado o curso de Comando e Estado Maior, atinge a patente de Major Piloto Aviador. Em 1970 vai para os Estados Unidos da América tirar o curso “Advanced Safety Program Management” na Universidade da Califórnia do Sul. Nos anos de 1972 e 1974, é promovido a Tenente Coronel Piloto Aviador e Coronel Piloto Aviador, respectivamente.



Do seu distinto currículo sobressai um naipe de relevantes serviços prestados, nomeadamente como instrutor do Corpo de Alunos da Academia Militar e professor efectivo da Escola Superior da Força Aérea. A 11 de Setembro de 1976, Lino Dias Miguel toma posse como o primeiro Ministro da República para a Região Autónoma da Madeira, cargo que ocupou de forma exemplar ao longo de 15 anos.



Um dos momentos mais marcantes da carreira militar deste ilustre filho de Castro Marim aconteceu a 2 de Julho de 1986, quando foi promovido a General Piloto Aviador. Igualmente ao serviço do Estado Português, desempenhou entre 1993 e 1995 as funções de Autoridade Nacional de Segurança.



Lino Dias Miguel foi agraciado com a imposição de várias insígnias ao serviço das Forças Armadas e do País, entre as quais destaco: a Medalha Santos-Dumont da Força Aérea Brasileira; a Medalha de Prata de Serviços Distintos; a Medalha de Prata de Comportamento Exemplar; o Grau de Cavaleiro da Ordem Militar de Avis; a Medalha Comemorativa das Campanhas das Forças Armadas a Moçambique; a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo e a Grã-Cruz da Ordem Real Sueca da Estrela Polar.

O General Lino Miguel recebe a distinção no Dia do Município, entregue pelo então presidente da Câmara Municipal, Dr. José Estevens



Com o propósito de homenagear a notável carreira deste ilustre castromarinense, a Câmara Municipal de Castro Marim distinguiu em 2004 o General Lino Miguel com a Medalha de Honra do Município. Então, em entrevista à Revista “Notícias de Castro Marim”, o homenageado afirmou: “Foi uma grande honra, porque “santos da casa não fazem milagres”. Eu tinha muitas medalhas, mas não esperava que os meus concidadãos me reconhecessem o mérito para ter uma medalha municipal. Tenho um grande apego a esta terra e sempre procurei dignificar a terra que me viu nascer. E o ser reconhecido como cidadão que se preocupa com os problemas do município, para mim essa é uma grande preocupação e também uma grande honra”.



Em 2005, a convite do Dr. José Estevens, então Presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, o General Lino Miguel aceitou ser candidato à Assembleia Municipal nas listas do Partido Social Democrata. Foi com humildade, mas também com enorme orgulho que me empenhei activamente para que esta grande personalidade do concelho dissesse sim a Castro Marim e ao convite que lhe havia sido dirigido.



Assim, e sucedendo a um outro distinto castromarinense na presidência da Assembleia Municipal, o saudoso médico José Afonso Gomes, Lino Miguel liderou este órgão autárquico entre 2005 – 2013 de forma sublime, granjeando prestígio e, ao mesmo tempo, exercendo a sua magistratura de influência junto dos partidos com assento na A.M. , permitindo deste modo a realização de um trabalho louvável em prol do povo de Castro Marim.



Como forma de reconhecimento ao estratego militar e ao homem político, e o objectivo de associar o seu nome ao futuro de Castro Marim, em 2012, o então Presidente da Câmara, José Estevens atribuiu o nome do General Lino Miguel a uma das novas avenidas da sede do concelho, por onde e através das quais passaria o desenvolvimento desta “Terra com História”.



O General Lino Dias Miguel deixa um legado espantoso como homem, militar e político, que a todos soube conquistar pelo seu brilhantismo e entrega à causa pública. O modo inteligente como a viveu e sentiu é e será sempre um motivo de inspiração para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e fraterna.



Como escreveu o Dr. Luís Marques Mendes no seu depoimento, o General Lino Dias Miguel prestou grandes serviços ao País. A começar pela carreira militar de excepção que construiu a pulso, o entusiasmo e a dedicação votada aos seus alunos enquanto professor da Escola Superior da Força Aérea. Continuando no espírito de missão com que encarou o cargo de ministro da República para a Madeira, onde teve uma participação activa no primeiro estatuto político-administrativo da região, deixando uma obra notável como bem lembrou o actual Representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto. E sem esquecer a atitude sábia como desempenhou ao serviço do Estado Português, entre 1993 e 1995, as funções de Autoridade Nacional de Segurança. Por tudo isto, perdemos um grande patriota dotado de um carácter singular, que com coragem e determinação amou e serviu o seu país e a sua terra.

Vítor Madeira

*insubmisso69gmail.com