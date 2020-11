Geoparque Algarvensis Loulé apresenta website e filme promocional

Na próxima quarta-feira, 2 de dezembro, os Municípios de Loulé, Silves e Albufeira voltam a reunir-se em torno do futuro Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira a Geoparque Mundial da UNESCO, agora para apresentar publicamente o website do aspirante Geoparque Algarvensis, bem como o filme promocional.

A apresentação tem início às 15:00 no Auditório Francisco Vargas Mogo, em São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves.

Este novo website apresenta o aspirante a Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira nas suas variadas valências e promete despoletar o interesse em experienciar, visitar e desfrutar presencialmente de todos os locais compreendidos neste território.

Face à atual conjuntura pandémica, esta apresentação é dirigida à comunicação social, contando com as presenças dos três presidentes dos Municípios implicados nesta candidatura à UNESCO, bem como alguns elementos das equipas técnicas. Por este motivo, a apresentação será transmitida em direto a partir do Facebook do aspirante Geoparque Algarversis Loulé-Silves-Albufeira.

O convite do Geoparque Algarvensis está aqui: https://www.facebook.com/geoparquealgarvensis.