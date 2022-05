Ginásio Clube Tavira denuncia más condições do complexo

O Ginásio Clube Tavira denunciou no mês de abril as más condições do complexo desportivo, que levou ao cancelamento de jogos por falta de segurança. Ao JA, a Câmara Municipal garante que está a preparar procedimentos para as primeiras intervenções.

Bancadas em risco de ruir, torres de iluminação perigosas, pista de ciclismo degradada e balneários “de terceiro mundo” foram algumas das reclamações que chegaram à redação do JA acerca do estado atual do complexo desportivo do Ginásio Clube Tavira, que acusa a autarquia de não cumprir um protocolo de cedência das instalações que foi assinado em 1998, com uma duração de 25 anos.

A mesma fonte salientou ao JA que existe um diferendo entre o clube, que é proprietário do complexo, e a Câmara Municipal de Tavira, que chegou a prometer um Complexo Desportivo Municipal que foi sempre adiado.

A “última gota de água” caiu no dia 10 de abril, com a equipa de arbitragem a considerar o relvado sintético como “incapaz para a prática de futebol”, o que levou ao cancelamento do jogos e “deixando em aberto o futuro quando à sua utilização”.

Segundo a mesma fonte, foi enviado um relatório à Câmara Municipal de Tavira, onde foram destacadas as “precárias condições de segurança para os atletas” e a dúvida relacionada sobre o local onde as equipas irão terminar os respetivos campeonatos.

“Vamos ver o que o futuro reserva, pois os grandes prejudicados são os jovens e mais ninguém, com toda esta situação perfeitamente evitável”, conclui a fonte.

Em declarações ao JA, a Câmara Municipal de Tavira confirma que “esta é uma questão que se arrasta há vários anos” mas revela que no início do ano “foi feita uma proposta para alteração ao protocolo em vigor, a qual foi rejeitada pelo Ginásio Clube Tavira”.

“Foram dados 10 dias para a apresentação de uma contraproposta que nos foi entregue a semana passada e se que encontra, agora, em análise”, acrescenta.

A Câmara Municipal de Tavira disse ainda ao JA que “neste momento, ao abrigo do protocolo, que ainda está em vigor” estão a ser preparados “os procedimentos para a substituição do relvado e das torres de iluminação”.