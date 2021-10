Golfe: Vilamoura recebe torneio Portugal Masters

O Dom Pedro Victoria Golfe Course, em Vilamoura, vai receber a 15.ª edição do Portugal Masters, um dos mais prestigiados torneios de golfe do país, de 4 a 7 de novembro.

Esta competição de golfe, integrada no circuito europeu da PGA, já tem trazido ao Algarve nomes de atletas reconhecidos como Gearge Coetzee, Steven Brown, Tom Lewis e Lucas Bjerregaard, que foram campeões nas edições de outros anos.

Este ano, a organização espera receber cerca de 40 mil pessoas em Vilamoura para assistir a este torneio de golfe.

