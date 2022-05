Grande Caracolada à Escuteiro regressa a Tavira

A Grande Caracolada à Escuteiro está de volta a Tavira pelo terceiro ano consecutivo, no dia 14 de maio junto ao Mercado Municipal, anunciou o Agrupamento 100 do Corpo Nacional de Escutas.

Este ano, a animação musical ficará a cargo do Grupo+2 e do Rancho Folclórico de Santo Estêvão a partir das 13:00, com entrada gratuita e possibilidade de degustar caracóis, bifanas e com a presença de insufláveis.

Este evento está inserido nas campanhas de angariações de fundos do agrupamento para participar no Jamboree Mundial deste ano, que vai decorrer na Coreia do Sul, na cidade de Saemangeum, província de Jeollabuk-do, que contará com a participação de mais de 50 mil escuteiros de todo o mundo.