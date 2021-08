“Grande interesse” do Portimonense convenceu Payam Niazmand

O internacional iraniano Payam Niazmand disse esta semana que o “grande interesse” demonstrado pelo Portimonense, 10.º classificado da I Liga de futebol, tornou o clube algarvio a escolha mais óbvia para seguir a carreira.

“Estou muito feliz por estar aqui e muito otimista sobre o futuro. Desde que me contactaram, percebi do grande interesse do clube em me contratar. Tive outras ofertas, mas, quando falei com o presidente e o treinador, obviamente escolhi o Portimonense”, afirmou o jogador, na conferência de imprensa de apresentação, depois de ter resolvido os problemas com o visto e ter passado por uma quarentena.

O guardião iraniano, de 26 anos, assinou por três épocas e está protegido por uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros nesta sua primeira experiência no futebol europeu.

“Falei com vários jogadores iranianos que passaram ou jogam em Portugal e perguntei-lhes sobre o futebol português, o país e a cultura. Todos me disseram que é um grande país e uma grande liga para podermos crescer como jogadores”, adiantou Payam Niazmand, apontando o exemplo do seu compatriota e novo companheiro de equipa Jafar Salmani, que tem sido “uma enorme ajuda” nos primeiros dias.

No Sepahan, o clube que representava até agora, o guardião iraniano foi orientado por Rui Tavares, treinador de guarda-redes português e natural do Algarve.

“Batemos muitos recordes no Irão. Falei com ele, aconselhou-me e disse-me muitas coisas sobre o clube e o futebol português, além da região”, relatou sobre a relação com o português.

Os sonhos do jogador iraniano “são os mesmos” do clube e passam por “lutar pelos objetivos e fazer os adeptos felizes”, salientou, acrescentando que o Portimonense “tem todas as condições para ajudar os seus jogadores a darem o melhor” e que os outros guarda-redes do plantel “têm muita qualidade”.

Payam Niazmand vai ser a quarta opção para a baliza no plantel orientado por Paulo Sérgio, o que o presidente da SAD, Rodiney Sampaio, justificou como uma jogada de antecipação face ao interesse crescente pelo habitual titular, Samuel Portugal.

“Tivemos esta necessidade, até pela procura por um dos nossos guarda-redes, que, a qualquer momento, pode sair. Houve propostas de Itália, de Espanha e de Portugal e, para nos precavermos, trouxemos já um reforço à altura”, sustentou o dirigente.

Após duas jornadas, o clube de Portimão ocupa o 10.º lugar da I Liga de futebol, com três pontos.

