Grupo detentor da Águas VRSA assume “Missão da Água” até 2030

O Grupo francês SAUR tem a ambição de se tornar líder da transição da água até 2030. Atingir um volume de negócios de três mil milhões de euros até 2030 é outra das metas traçada pela empresa, detentora da Águas Vila Real de Santo António (VRSA).

PUB

Dois anos antes das suas metas propostas para 2025, a Saur está agora a delinear o rumo para 2030, com um plano estratégico centrado na economia circular. A ambição do Grupo Saur é tornar-se o líder da transição da água, ou seja,” ser o melhor parceiro para apoiar os seus clientes e comunidades na transição para modelos mais sustentáveis e resilientes de utilização da água”, anuncia o Grupo em comunicado.

Para formalizar o novo projeto e ampliar a dinâmica de crescimento, o Grupo Saur assume um objetivo e revela uma renovação completa da sua identidade de marca para reforçar “uma expressão de uma empresa dinâmica, atenta a todos os intervenientes e centrada no futuro. Com a nova assinatura, Missão Água, a Saur reafirma o seu compromisso de agir, fazer diligências e unir todos os intervenientes, para criar um mundo mais seguro para as gerações futuras”.

Desde 2020, a Saur consolidou o seu modelo de desempenho, tornou a sua estrutura mais local, aumentou a sua presença internacional, nomeadamente através da aquisição da Aquapor em Portugal (detentora da Águas Vila Real de Santo António), e também da Nijhuis Industries, Econvert e Unidro e acelerou o aumento da sua carteira de soluções tecnológicas.

Segundo a empresa, o ano de 2022 será dedicado à consolidação das bases do sucesso desta estratégia, com dois grandes focos: Aumentar o know-how do Grupo, continuando o seu crescimento em todo o mundo graças a uma política de recrutamento ambiciosa, ao reforço de sinergias e conhecimentos para identificar práticas futuras, e à melhoria contínua dos processos e colocar o plano da Responsabilidade Social Corporativa (RSC) no centro das orientações e decisões estratégicas, a fim de melhor se preparar para 2025 e 2030.

Para assinalar este novo período de conquista, o Grupo está a reafirmar os seus compromissos, ao definir para si próprio um objetivo e ao revelar uma renovação completa da sua identidade de marca, partilhada pela Aquapor e pelas suas concessionárias em Portugal, como a Águas Vila Real de Santo António.

O grande objetivo, segundo a Saur passa por “Defender que todos (municípios, indústrias, cidadãos, agricultores, ONG’s e a sociedade civil como um todo) atribuam à água o valor que ela merece. Para além do nosso negócio inicial – o de fornecer um abastecimento adequado e um tratamento responsável da água de alta qualidade – estamos empenhados em agir e convencer os outros, para que juntos possamos investir para poupar água e inventar novos modelos para preservar o recurso mais precioso do nosso planeta”.

Com base neste objetivo, a Saur pretende dar uma melhor resposta às questões ambientais e sociais relacionadas com a gestão da água para os seus clientes e parceiros. Todas as decisões e ações do Grupo serão agora guiadas por estes princípios, de mãos dadas com todos os seus intervenientes.

Patrick Blethon, presidente executivo do Grupo Saur, afirma que “Em dois anos, o Grupo Saur estabeleceu-se como um player relevante no mercado da água em todo o mundo. Este é o resultado das nossas decisões estratégicas, que nos permitiram reequilibrar o nosso perfil de risco e compilar uma carteira de soluções técnicas e tecnológicas de primeira classe para apoiar a nossa visão orientada para a proteção da água. Estamos a entrar numa fase de aceleração que irá demonstrar a força do nosso modelo e que, graças ao envolvimento e talento de todos os nossos colaboradores, fará do Grupo Saur o líder da transição da água até 2030”.

António Cunha, presidente executivo do Grupo Aquapor, reitera: “A Aquapor e a Águas Vila Real de Santo António revêm-se nos objetivos traçados pela Saur, e estão extremamente satisfeitas por fazer parte do projeto ‘Missão Água’. Devolver à água o valor que ela merece, trabalhar em prol da diminuição de perdas de água e continuar a distribuir aos nossos clientes água de elevada qualidade é o que nos move todos os dias. Estamos seguros de que a Saur, a Aquapor e a Águas Vila Real de Santo António vão assumir a liderança neste processo de transformação global, o da defesa do bem mais precioso que temos. A Água”.