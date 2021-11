Guadiana: Permitida a pesca lúdica na zona de pesca profissional

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) anunciou esta segunda-feira, 15, que passa a ser permitida a pesca lúdica na zona de pesca profissional do Rio Guadiana.

Esta comunicação surge ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 97/2021, de 15 de novembro, que procede à segunda alteração à Lei n.º 7/2008, de 15 de fevereiro, permitindo assim a atividade de pesca lúdica nas zonas de pesca profissional do Rio Guadiana, mas também do Rio Cávado, Lima, Baixo Mondego, Médio Mondego, Vouga, Tejo – Ortiga e Tejo – Constância/Barquinha.

