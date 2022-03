Guilherme é o primeiro atleta invisual aprovado em teste de patinagem

PUB

Guilherme Fernandes, do Clube de Patinagem de Beja, tornou-se na semana passada no primeiro desportista invisual aprovado num teste de iniciação de patinagem em Portugal, segundo o emblema.

O atleta com raízes algarvias do concelho de Vila Real de Santo António e com apenas oito anos alcançou esta meta histórica no Pavilhão João Serra Magalhães, em Beja, tendo sido aplaudido de pé pelo público.

Guilherme Fernandes é patinador artístico do Clube de Patinagem de Beja desde os quatro anos, quando ainda frequentava o ensino pré-escolar. Atualmente faz parte do escalão de Benjamim e pretende evoluir dentro da modalidade desportiva.

Para garantir a sua segurança, Guilherme Fernandes tem um espaço reservado para si durante os treinos, sempre acompanhado da sua treinadora Laura Ferro.

O vídeo do teste de patinagem pode ser visto aqui.