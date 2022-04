Guitarras dão voz à Ria Formosa

O auditório do Instituto Português do Desporto e Juventude em Faro vai receber um espetáculo musical e multimédia inspirado na Ria Formosa no dia 22 de abril, pelas 21:30, anunciou a organização.

Intitulado “S.A.V.E. Ria Formosa (Sound And Video Experience)” é uma experiência musical e audiovisual que junta a guitarra portuguesa e acústica num concerto intimista e a solo pelo músico e produtor João Cuña.

Com a duração de 50 minutos e dividido em três partes, este espetáculo mistura a arte, a natureza, a ciência e as vivência do músico, combinando a ilustração científica, animação 2D e oito temas originais inspirados na Ria Formosa, com recurso às suas sonoridades.