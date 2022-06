História da fronteira da Eurocidade do Guadiana em exposição

A história da fronteira da Eurocidade do Guadiana, está em exposição até ao dia 30 de junho, na sala Lola Martin da Casa Grande de Ayamonte, em Espanha.

Esta exposição tem como objetivo resumir a história comum dos municípios de Vila Real de Santo António, Castro Marim e Ayamonte, separados apenas pelo rio Guadiana, que mantêm uma relação com mais de três mil anos.

Durante esses três mil anos, representados também graficamente na exposição, destacam-se guerras e acontecimentos históricos que marcaram o território e as pessoas dos três municípios transfronteiriços.

Esta exposição irá depois estar patente nos dois municípios portugueses, com painéis que analisam as povoações dos três territórios ao longo da história, o Tratado de Badajoz de 1267, a atividade económica do rio Guadiana, a pesca, salinas, turismo, o contrabando e a entrada dos dois países na Comunidade Económica Europeia.

A mostra inclui ainda materiais e complementos audiovisuais com uma política de bilinguismo, promovida pela Eurocidade, e irá também promover-se em centros educativos.

A inauguração decorreu na quarta-feira, dia 8 de junho, com a participação da responsável pela Eurocidade do Guadiana de Ayamonte, Remedios Sánchez, e o atual presidente, Francisco Amaral, autarca de Castro Marim.