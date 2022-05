Homem morre após se envolver em agressões na via pública

Um homem, com cerca de 60 anos, morreu ao início da madrugada deste sábado, em Portimão, depois de se ter, alegadamente, envolvido em agressões com um outro, disse fonte policial.

De acordo com a fonte, as agressões terão ocorrido na via pública, por volta da meia-noite, “sendo desconhecidas as causas que motivaram a morte”.

Fonte do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Faro confirmou “a morte de uma pessoa em Portimão, caso que está a ser investigado pela Polícia Judiciária”, escusando-se a adiantar mais informações sobre o sucedido.

Por seu turno, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro adiantou que o alerta “para uma situação de agressão” foi dado às 23:59, tendo a proteção civil registado como resultado da ocorrência “a morte de uma pessoa do sexo maculino, com cerca de 60 anos”.

Na operação estiveram envolvidos elementos da PSP, dos bombeiros voluntários de Portimão e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), apoiados por sete veículos.