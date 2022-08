Homem multado em 200 mil euros por infrações em oficina

Um homem de 41 anos foi multado com um valor total aproximado de 200 mil euros devido a 20 infrações ambientais detetadas num espaço ilegal dedicado à reparação de viaturas e depósito de veículos em fim de vida e de resíduos no concelho de Castro Marim, no dia 26 de julho, anunciou a Guarda Nacional Republicana (GNR).

O Comando Territorial de Faro, através da estrutura do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente efetuou uma operação de fiscalização ao espaço, identificou o homem e elaborou 13 autos de contraordenação.

Os factos foram comunicados à Câmara Municipal de Castro Marim, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e à Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território.