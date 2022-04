Horários das celebrações pascais disponíveis online

Os horários de todas as celebrações pascais que terão lugar nas paróquias da Diocese do Algarve estarão disponíveis no site da Diocese, bem como no da Pastoral Diocesana do Turismo.



Deste modo, quem reside na região e quem visitar o Algarve nesta quadra, poderá obter informações sobre as festividades da Semana Santa, nomeadamente as procissões de ramos, os horários das eucaristias de Quinta-feira Santa, da celebração da Paixão e Morte de Jesus, na Sexta-feira Santa e da Vigília Pascal, bem como das diversas missas do dia de Páscoa.



A Diocese do Algarve recorda, através de comunicado, que nesta ocasião terão lugar algumas festividades muito características da região, nomeadamente a Festa das Tochas Floridas de São Brás de Alportel, que ocorre no domingo de Páscoa e as festas em honra da Mãe Soberana, em Loulé. A Festa Pequena tem lugar no domingo de Páscoa e quinze dias depois acontecerá a Festa Grande.

Segundo a Diocese, os eventos acontecem este ano, já sem restrições, depois de terminadas as medidas impostas pela pandemia.