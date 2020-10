Hospital de Portimão integra Via Verde de AVC

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O hospital de Portimão integrou a rede da Via Verde de AVC, permitindo que os doentes dos vários concelhos do barlavento algarvio com sintomas sugestivos de acidente vascular cerebral possam “ser rapidamente direcionados para esta unidade”, anunciou o Centro Hospitalar Universitário do Algarve.

Os doentes podem ter acesso a terapêuticas que permitem reduzir de forma significativa as sequelas neurológicas pós-AVC, reduzindo assim as limitações físicas pós acidente vascular cerebral, com maior qualidade de vida à data da alta hospitalar.

O programa “Via Verde do AVC” tem sido implementado desde o início de 2006 em várias zonas do país e consiste em fazer a triagem dos casos através da deteção dos sintomas e evitar paragens desnecessárias em centros de saúde ou hospitais sem o equipamento e pessoal especializado para o efeito. Até ao momento, no Algarve, os doentes com sintomas de AVC eram encaminhados apenas para o hospital de Faro.

“A Via verde de AVC passa a ser mais uma das Valências do Serviço de Medicina Intensiva que já assegura a receção dos doentes emergentes no Serviço de Urgência Geral”, afirma o Centro Hospitalar Universitário.

“O AVC continua a ser uma das principais causas de morte e de morbilidade em Portugal no conjunto das doenças cardiovasculares sendo que as primeiras horas após o início dos sintomas de AVC são essenciais para o socorro da vítima”, conclui.