I Encontro de Associações de Pais do Algarve realiza-se via Zoom

O MAP Algarve – Movimento Associativo de Pais do Algarve, organiza o seu 1.º Encontro Regional de Associações de Pais do Algarve através da plataforma Zoom, no dia 28 de janeiro, sexta-feira, pelas 21:30. O encontro conta com o apoio da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP).

Segundo a MAP Algarve, as associações de ais e encarregados de educação congregam um conjunto de pessoas que, “mais do que ser responsáveis pela educação dos seus filhos e educandos, estão também empenhadas no sucesso educativo de todos os alunos da sua comunidade educativa, bem como no seu crescimento enquanto seres humanos”.

Enquanto “legítimos representantes da sua comunidade educativa, as associações de pais são parte ativa nas soluções por todos desejadas, necessitando, por isso, de uma capacitação cada vez mais efetiva para o desempenho de tão nobres funções”.

“Qual o papel desempenhado por estas organizações? Para que servem, afinal, as associações de pais e encarregados de educação? Onde estão representadas e o peso dessa representação? Qual é a importância dos representantes de pais de sala e de turma enquanto equipa alargada das associações de pais?”.

É para dar (e encontrar) respostas para estas e outras questões que doze organizações do movimento associativo parental do Algarve promovem, com a participação de Alberto Santos, membro da CONFAP, um encontro virtual com o apoio da Confederação Nacional das Associações de Pais.

A inscrição é gratuita e obrigatória, através do link https://forms.gle/kZ5cr2zDNChrFvXe9.