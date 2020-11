ICNF apreende 15 quilos de caranguejo verde

O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) apreendeu na semana passada 34 armadilhas de gaiola com 15 quilos de caranguejo verde, no Parque Natural da Ria Formosa, anunciou a Direção Regional da Conservação da Natureza e das Florestas (DRCNF) do Algarve.

Esta ação de fiscalização envolveu sete vigilantes da natureza, que apreenderam as armadilhas, vulgarmente conhecidas como covos, além da espécie carcinus maenas, “que por se encontrarem vivos foram devolvidos ao seu habitat natural”, segundo o comunicado.

A DRCNF revela ainda que “não foi possível identificar os infratores”.