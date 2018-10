Imortal apresenta equipas para a nova época em jogo amigável com Benfica

O Imortal Basket Club recebeu o Sport Lisboa Benfica, na passada sexta-feira, para disputar a “Albufeira Basket Cup”, no pavilhão municipal da cidade. No intervalo deste jogo amigável, a equipa algarvia apresentou os vários escalões do clube para a nova época desportiva.

Apesar da “Albufeira Basket Cup” ter sido conquistada pelas águias (37-92), a equipa algarvia confessou sentir-se confiante e preparada para o desafio de voltar à Liga Profissional de Basquetebol após 19 anos. “Com a fundação do Imortal Basket surgiu uma nova dinâmica no clube. Em seis anos conseguimos conquistar três títulos, estivemos presentes em quatro finais, e estamos agora aqui para uma nova etapa”, referiu Rui Gago, diretor técnico do clube.

Já o treinador principal da equipa albufeirense, Luís Modesto, assegurou que “construímos uma equipa com jogadores experientes, dando relevância a quem já cá estava. Fomos campeões no ano passado, o que demonstra que estes atletas têm qualidade para jogar nesta época”. O treinador lançou ainda o apelo aos algarvios para que apoiem a equipa que representa a região: “Albufeira e o Algarve merecem ter uma equipa nesta divisão. Gostaríamos que a região nos ajudasse mais, já que estamos a representá-la. Somos o único clube de basquetebol a sul do Tejo no primeiro escalão nacional”.

O Imortal vai começar o campeonato no Norte, ao defrontar o Futebol Clube do Porto na primeira jornada, no dia 6 de outubro. A 13 de outubro recebe em casa o Oliveirense e a 20 de outubro desloca-se ao Barreiro para jogar contra o Galitos.

JA

