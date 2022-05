In Loco promove formação em agricultura sustentável

A In Loco está a promover uma formação em agricultura sustentável, que vai decorrer entre os dias 6 de junho e 15 de julho, através de e-learning, anunciou a associação.

Esta formação é dirigida a candidatos a Jovem Agricultor ou a candidatos ao Regime de Pagamento Base e terá 50 horas de duração.

As inscrições podem ser feitas até ao dia 27 de maio através do website, com um preço de 147 euros por pessoa.

As sessões vão decorrer em horário pós-laboral, às segundas, quartas e sextas-feiras, com três horas de duração, em formato e-learning com aulas síncronas e assíncronas.

A formação é reconhecida pela DGERT e válida para o cumprimento dos requisitos de formação base. No final, será emitido um certificado aos formandos que cumpriram os critérios de avaliação.