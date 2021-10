In Loco promove webinares sobre produção e consumo sustentável

A In Loco tem agendado para os dias 13 e 14 de outubro dois webinares sobre produção e consumo sustentável, através da plataforma Zoom, anunciou a associação.

No dia 13 de outubro vai decorrer o webinar “Como produzir e consumir de uma forma mais responsável e sustentável”, pelas 15:30, com a participação de Gilda Matos do projeto “Re-Planta”, de Sergi Torrent Camarero da Simbiosy e Beatriz Fadón da associação Paisaje, Ecología y Género.

No dia seguinte está agendado o webinar “Regime de Fruta Escolar”, no âmbito do intercâmbio de boas práticas sobre o programa europeu, com a participação de Inês Neves da Câmara Municipal de Olhão, pelas 10:00.

Os dois webinares são gratuitos, não requerem inscrição prévia e podem ser assistidos aqui.

