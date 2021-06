Inauguradas duas obras de requalificação viária em Quarteira

“As cidades têm que ter, cada vez mais, espaços para as pessoas”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, durante a inauguração duas obras de requalificação no núcleo urbano de Quarteira/Vilamoura, a ligação viária entre a Rua dos Pinheirinhos e a Quinta do Romão e a intervenção realizada na praça em frente ao edifício da GNR em Quarteira.

São cerca de 1,4 milhões de euros de investimento que se juntam a muitas outras intervenções que têm mudado a face desta “cidade importantíssima no Algarve e que emerge aos olhos de Portugal pela qualidade urbana que vai tendo”, disse o autarca.

“As pessoas estão a mudar o estilo de vida, querem conviver, conversar, passear, trazer os netos ao jardim, andar de bicicleta, fazer jogging ou atividade em máquinas e nós estamos a preparar as nossas cidades para essas novas necessidades dos nossos concidadãos”, explicou o presidente Vítor Aleixo.

Tal como o autarca da Junta de Freguesia de Quarteira, Telmo Pinto, que acredita que estes elementos urbanos proporcionarão o convívio social, superando o isolamento causado pela sociedade tecnológica. “São espaços sociais que começam a concentrar as famílias e os amigos. Por isso, cada vez mais, temos que arranjar áreas destas, destinadas também à atividade física, como é o caso das zonas de street workout criadas aqui ao pé e, uma outra, no Passeio das Dunas”, disse o responsável quarteirense.

Mas se estes projetos são criados a pensar em quem aqui vive, os visitantes também não são esquecidos, até porque o turismo constitui “a mola real da economia local”. “É importante que os turistas venham, se sintam bem, que gostem de passear e de passar aqui as suas férias”, acrescentou o autarca louletano

A remodelação da ligação viária entre a Rua dos Pinheirinhos, em Vilamoura, e a Quinta do Romão, em Quarteira, percorrendo a Rua da Comporta até ao acesso à praia, desenvolveu-se em cerca de 900 metros. Consistiu na reformulação viária, estacionamentos, passeios e faixas clicáveis ao longo de vias já existentes as quais estão associadas a um elevado índice de tráfego viário na época de verão.

