Incêndio que começou em Faro já chegou à freguesia de Quarteira

O incêndio que deflagrou esta terça-feira à noite, na zona de Gambelas (Faro) e que tem causado enorme destruição na Quinta do Lago, já encontra na freguesia de Quarteira, perto da Praia do Trafal. As chamas estão a aproximar-se de um posto de abastecimento entre Almancil e Quarteira.

Ao final da tarde, em Almancil, foram ouvidas explosões no combate ao fogo, perto da Quinta do Lago.

Uma das habitações consumidas pelo fogo está localizada numa zona rodeada de vegetação, numa das estradas de acesso à Quinta do Lago (Loulé). Ao momento, existe outra habitação cercada pelo fogo.

Um dos campos de golfe nas proximidades também foi afetado pelas chamas, já durante esta tarde, assim como quintais de casas residenciais e o centro comercial da Quinta do Lago. Também a ponte da Praia da Gigi está rodeada de chamas.

No total estão no terreno mais de 4.000 operacionais, entre bombeiros, sapadores florestais e militares da GNR, apoiados por mais de mil veículos e mais de 30 meios aéreos.