Iniciativa “Figuras à Rampa” em Faro adiada por quatro semanas

O Teatro Municipal de Faro adiou para o período entre 30 de julho e 27 de agosto os cinco espetáculos integrados na iniciativa “Figuras à Rampa”, devido à evolução da pandemia da covid-19.

Em comunicado, a estrutura municipal, designada como Teatro das Figuras, anunciou que os concertos de Tiago Bettencourt, The Legendary Tigerman, da banda do filme Variações, de NEEV e de Capitão Fausto, previstos para o mês de julho, “são adiados quase quatro semanas, enquadrando-se o reagendamento, na estratégia regional de contenção” da pandemia da covid-19 no distrito de Faro.

O espetáculo de Tiago Bettencourt foi reagendado para o dia 30 de julho, seguindo-se The Legendary Tigerman (06 agosto), banda do filme “Variações” (13 agosto), NEEV (20 agosto) e Capitão Fausto (27 agosto).

Os bilhetes adquiridos mantêm-se válidos, decorrendo os concertos entre as 21:30 e as 23:45, lê-se na nota do Teatro Municipal de Faro.

PUB