Iniciativa ‘Parlamento Europeu à sua porta’ decorre atá amanhã

O Parlamento Europeu (PE) está, desde esta sexta-feira e até amanhã, dia 19, em Portimão para a última paragem da digressão ‘Parlamento Europeu à sua porta’, uma iniciativa realizada em sete cidades portuguesas com o objetivo dar a conhecer a atividade da instituição.

O vice-presidente do PE, Pedro Silva Pereira e os eurodeputados Pedro Marques, Margarida Marques, Maria da Graça Carvalho, José Gusmão e Francisco Guerreiro participam em conversas abertas neste projeto-piloto.

Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão e Pedro Valente da Silva, chefe do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, assinalam o arranque da iniciativa na Zona Ribeirinha, junto ao Clube Naval, esta sexta-feira.

Este sábado, dia 18, pelas 17:30, realizar-se-á uma apresentação da Marcha Popular do Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense. No domingo, às 10:00, o Portimão Surf Clube vai disponibilizar uma aula de surf adaptado na Praia da Rocha e, para o encerramento da iniciativa, está reservada uma regata com um desfile com atletas do Clube Naval de Portimão. Pelas 17:15, terá lugar o encerramento do projeto, depois de mais de um mês e meio em digressão pelo país.

O ‘Parlamento Europeu à sua porta’ é uma oportunidade para os cidadãos conhecerem melhor os seus representantes e fazerem ouvir as suas opiniões junto dos eurodeputados, ao mesmo tempo que descobrem projetos apoiados pela União Europeia em cada região.

O ‘Parlamento Europeu à sua porta’ arrancou em Vila Real a 23 de abril e passou pelas cidades de Viseu, Coimbra, Évora, Braga e Porto.