International Boat Show está de volta à marina de Vilamoura

A marina de Vilamoura volta a ser palco de mais uma edição do International Boat Show, uma exibição do setor náutico português que decorre entre os dias 11 e 19 de junho, das 11:00 às 21:00, anunciou a organização.

A 25.ª edição reúne todo o tipo de embarcações, novas e seminovas, além de marcas de acessórios, equipamentos e serviços integrados, com mais de 50 empresas da indústria náutica.

“O Boat Show é um polo de atração no verão do Algarve. Não apenas pela dinamização que opera na economia regional e no setor da náutica, mas também pelo estilo de vida que reflete. É um evento de uma enorme generosidade, que partilha este universo de glamour e oferece uma receção personalizada a qualquer entusiasta da náutica. É também uma oportunidade imperdivel de desfrutar de Vilamoura numa altura única, em que a marina ganha uma nova vida e toda a atmosfera envolvente adquire uma energia incomparável”, refere Paulo Jorge, da organização.

Os visitantes poderão usufruir de um atendimento personalizado, em contacto imediato com os fabricantes e representantes das marcas, possibilitando ainda a experimentação dos equipamentos.