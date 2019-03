Interno do CHUA ganha estágio único a nível europeu

Miguel Cunha, interno do último ano da formação específica de cirurgia geral no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), conquistou a única vaga anual para um estágio de seis meses da Sociedade Europeia de Coloproctologia (ESCP).

O concurso a este estágio, promovido e acreditado pela ESCP, é aberto a profissionais de todo o mundo, sendo a candidatura feita por currículo, onde é considerada a experiência cirúrgica, científica e projetos realizados na área da investigação. Para concorrer a esta vaga é necessário ter pelo menos cinco anos de experiência em cirurgia geral com a valência de cirurgia colorretal e destina-se a internos no final do internato ou recém-especialistas.

Após a sua seleção, Miguel Cunha escolheu o Hospital del Mar, em Barcelona, onde se encontra a realizar este estágio desde o início do mês de março, porque “gostava de desenvolver ainda mais a cirurgia colorretal minimamente invasiva por via laparoscópica”, mas também por ser um centro muito ligado à investigação.

Natural de Coimbra, e tendo feito o seu percurso académico em Lisboa, Miguel Cunha teria tido oportunidade de fazer o seu internato num destes grandes centros, mas escolheu a unidade de Portimão, do CHUA, porque considera que o melhor sítio para “crescer no que toca à cirurgia geral será um hospital periférico”. “Vim à procura de uma oportunidade e encontrei um mar cheio de oportunidades. Desde o início que tenho estado mais ligado à cirurgia colorretal, mas estou a fazer o internato de cirurgia geral e tenho tentado aproveitar todas as valências”, explica o médico.

Após o estágio a decorrer em Barcelona até agosto, o médico Miguel Cunha regressará ao CHUA para concluir o internato.