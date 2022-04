IPDJ celebra Dia do Associativismo Jovem

O Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) vai celebrar o Dia do Associativismo Jovem a 30 de abril com vários eventos e iniciativas intitulados “Palco Jovem – Modo: Liga-te”, que decorrem em Faro e no resto do país.

Em Faro a sessão de abertura está agendada para as 15:00, seguida de conversas e debates entre jovens sobre o direito a participação, democracia, direitos humanos, cidadania europeia, defesa do ambiente, direito ao emprego, inovação e criatividade, na Sala Simultâneas I.

Já pelas 17:45 vai decorrer um World Café sobre o papel do associativismo jovem.

As comemorações em Faro estão integradas nas atividades do Ano Europeu da Juventude e da Campanha do Conselho da Europa intitulado “Democracia Aqui, Democracia Agora”.